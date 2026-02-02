Escándalo solidario en Chubut: un intendente denunció la venta de ayuda para damnificados por los incendios

Dos personas fueron denunciadas por hacerse pasar por voluntarios y vender la ayuda destinada a familias afectadas por los incendios en Cholila.

Un escándalo sacude a la localidad de Cholila, en Chubut, tras descubrirse que un grupo de personas se hacía pasar por voluntarios para comercializar la ayuda enviada a las familias afectadas por los recientes incendios forestales que no dan tregua en la provincia patagónica.

La maniobra fue denunciada penalmente por el propio intendente Silvio Boudargham, quien alertó a la comisaría local sobre los acusados, identificados como "M.R." y "J.C.".

Los implicados trasladaban las donaciones desde San Carlos de Bariloche, pero en lugar de entregarlas a los vecinos damnificados, las vendían para beneficio propio. Tras la intervención policial, se interceptó un camión que transportaba 60 tanques de agua de 1.200 litros.

donaciones El chofer del vehículo admitió ante las autoridades que solo "5 o 6" unidades eran para donación real, mientras que el resto se ofrecía a la venta a precios que oscilaban entre $110.000 y $150.000, bajo el argumento de que "no se había recaudado suficiente dinero".