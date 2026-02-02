Después de las lluvias históricas, cómo seguirá el verano en Mendoza

La fuerte tormenta registrada el pasado viernes marcó un récord histórico al convertir a enero de 2026 en el mes más lluvioso desde que se tiene registro. El récord anterior de precipitación máxima databa de 1992, cuando se alcanzaron los 93 milímetros de lluvia.

Sin embargo, esa marca ya quedó en la historia: según las mediciones en tiempo real del Instituto Nacional del Agua (INA), en la estación Boulogne Sur se registraron 106 milímetros .

Mientras se recopilan los datos de las precipitaciones acumuladas de enero para difundir el número final, Santiago Ruiz , subgerente del INA, adelantó que en prácticamente todas las estaciones meteorológicas se superó el promedio histórico de los últimos 40 años (precipitación media de 33,1 mm). En algunos casos, incluso, se duplicó y hasta triplicó.

"En varias de las estaciones ya se ha superado largamente el promedio histórico. En la Puntilla, por ejemplo, se sumaron 83mm de lluvia acumulada, en el CONICET 74mm, y en Chacras más de 60. Solo en la estación Boulogne Sur Mer cayeron 53 milímetros de agua y se superó el récord histórico: 106 milímetros de agua en un mes", explicó Ruiz.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) dio a conocer el Pronóstico Climático Trimestral para febrero, marzo y abril de 2026. De acuerdo al informe, las precipitaciones en Mendoza se mantendrán en los valores normales .

En Mendoza, los acumulados normales de verano oscilan entre 100 mm y 140 mm de lluvia. Si bien en enero se rompió el récord de precipitaciones, desde el SMN sostuvieron que el acumulado será "normal".

SMN lluvias Las precipitaciones durante los próximos tres meses se mantendrían en valores normales. Servicio Meteorológico Nacional

"Tendremos un verano normal, es decir, no va estar por encima ni por debajo de las precipitaciones que deberíamos esperar tradicionalmente. Al analizar el trimestre entero, puede ser que tengamos un enero super lluvioso y un febrero y marzo super secos y entonces el promedio te da normal", indicó días atrás el director nacional de Pronósticos y Servicios a la Sociedad del SMN, Carlos Zotelo.

En cuanto a la temperatura, para febrero, marzo y abril el SMN advierte que las mismas serán más cálidas: sobre la región del Litoral, provincias del norte y noroeste del país, región de Cuyo, Córdoba y Santa Fe las temperaturas serán superior a lo normal.

SMN pronóstico Mendoza experimentará temperaturas superiores a las normales. Servicio Meteorológico Nacional

Superior a lo normal implica que los valores pronosticados serían de, aproximadamente, 0.5 ºC por encima del valor medio.

Sequía en Mendoza

El 2026 será un año complicado con el agua, según advirtió el Pronóstico de Escurrimiento del Departamento General de Irrigación, que va desde octubre de este año a octubre de 2026, y se calcula según la nieve acumulada en la cordillera de Los Andes.

Luego de dos temporadas "buenas" en cuanto a disponibilidad de agua, la provincia sentirá nuevamente los efectos de la sequía.

Para la cuenca del Río Mendoza se pronostica una sequía moderada, que impactará en una menor disponibilidad de agua. El pronóstico es que habrá 845 hectómetros cúbicos de agua disponible en esa cuenca durante todo el año. En una temporada normal, ese volumen ascienda a 1.300 hectómetros cúbicos. Es decir, el impacto de la sequía será relevante. Además, hay que tener en cuenta que de los 845hm3, 250hm3 son para consumo humano.

Tormenta Lluvia (5) El acumulado de lluvia de enero no será suficiente para revertir el pronóstico de sequía. Marcos Garcia / MDZ

Para la zona del Gran Mendoza, la de mayor tensión hídrica, el agua disponible será casi un 40% menor a lo habitual, pues habrá un 61% de agua respecto a un año normal. Si se descuenta el agua comprometida para abastecimiento poblacional, la situación para el Río Mendoza será de sequía severa. Eso afecta a un conglomerado de más de un millón de personas y algunas de las áreas productivas e industriales más importantes de la provincia.

Ante el panorama descripto, Departamento General de Irrigación (DGI) presentó el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Sequía (PEGRIS), que forma parte del Plan Hídrico Provincial en desarrollo. El plan establece lineamientos para la gestión de sequías hasta 2050 y se implementará mediante Planes de Acción específicos para cada cuenca.