El saldo de la tormenta: cuánto llovió en Mendoza y hasta cuándo habrá precipitaciones

El martes por la noche una nueva tormenta azotó con fuerza varias zonas de Mendoza . El temporal con fuertes lluvia s , viento e intensa actividad eléctrica sorprendió a los mendocinos tan solo pocos días después de la fuerte tormenta del viernes pasado.

En escasas horas, algunos sectores de Mendoza estuvieron cerca del promedio histórico de lluvias para enero . Mientras que la precipitación media para el primer mes del año promedia los 33,1 milímetros, en Chacras de Coria y en la Puntilla se registraron más de 20 mm durante la noche del martes y madrugada del miércoles ; según confirmaron a MDZ desde el Sistema de Información Pluviométrica de Mendoza ( Siplum ).

Una fuerte tormenta sorprendió el martes por la noche a los mendocinos.

En otras zonas como la Ciudad de Mendoza, el acumulado fue menor: el pluviómetro registró 6 mm.

La tormenta del martes por la noche llegó pocos días después del fuerte temporal de lluvia y granizo que se desató el viernes en distintos puntos del Gran Mendoza.

De acuerdo a un informe elaborado por el Siplum, entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero, hubo diversas zonas de Mendoza con valores de acumulado de agua elevados, teniendo en cuenta que el promedio histórico de lluvias para todo el mes de enero es de 33,1 mm.

SIPLUM - Evento 10-2 Sistema de Información Pluviométrica de Mendoza

El mapa de lluvias acumuladas muestra que en estaciones como la 6ª Zona de Riego (cercana al Río Mendoza), en la estación ubicada en Boulogne Sur Mer y en la 3ª Zona de Riego, el promedio de lluvias fue de entre 16 y 18,5 mm.

En otras zonas como La Quebrada, el Instituto Nacional del Agua (sede del Conicet en el Parque General San Martín) y en Divisaderos Largo, se registraron entre 8 y 12 mm.

Esto significa que en algunas zonas de la provincia, en tan solo cuatro días, cayó más de la mitad de lo que suele llover en todo enero.

Enero más lluvioso

A la espera de que finalice enero, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron que en lo que va del mes ya se superó el promedio histórico.

"Estamos por encima del promedio histórico. Tuvimos días seguidos de precipitaciones", dijo en diálogo con MDZ, Carlos Zotelo, director Nacional de Pronósticos y Servicios a la Sociedad del SMN.

Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Por lo pronto, y sin contar el acumulado de la tormenta del martes por la noche, ya se alcanzaron los 43 mm, de acuerdo a los pluviómetros del Aeropuerto El Plumerillo.

Si bien enero se perfila como un mes lluvioso, Zotelo remarcó que de acuerdo a la proyección trimestral del SMN que abarca enero, febrero y marzo, el acumulado de precipitaciones será "normal".

"Desde el punto de vista térmico, Mendoza tendrá un verano un poco más cálido que los anteriores. Pero desde el punto de vista de la lluvia, tendremos un verano normal; es decir, no va estar por encima ni por debajo de las precipitaciones que deberíamos esperar tradicionalmente", señaló el experto.

Y agregó: "Al analizar el trimestre entero, puede ser que tengamos un enero super lluvioso y un febrero y marzo super secos y entonces el promedio te da normal".

Sigue la alerta por tormentas

El SMN señaló que Mendoza registrará altas temperaturas este viernes. Además, se esperan precipitaciones aisladas en horas de la tarde noche.

La mínima será de 21°, mientras que la máxima alcanzará los 35°, generando un ambiente caluroso durante gran parte del día. Será una jornada soleada. Con el avance de la tarde y especialmente hacia la noche, aumenta la probabilidad de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio provincial.

De cara a lo que viene, el jueves se anticipa muy caluroso, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. La máxima podría trepar hasta los 38°, mientras que la mínima será de 22°. También se esperan precipitaciones en cordillera.

Para el viernes, Contingencias Climática señala una jornada "muy calurosa con nubosidad variable. Tormentas de intensidad moderada a severa, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera".

Según el pronóstico, las lluvias continuarían sábado y domingo.