Verano en Mendoza: alerta por meses más calurosos y con menos agua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el Pronóstico Climático Trimestral para diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, en el que anticipa cómo será el verano en Mendoza . El escenario es preocupante: más calor y menos agua .

Según los datos difundidos en el informe, en el verano Mendoza experimentará temperaturas normales o superiores a la normal; categoría que implica que los valores pronosticados serían superiores al límite del rango normal. Específicamente, existe una posibilidad del 40 al 45% de que los niveles térmicos aumenten más de medio grado respecto a la climatología de las temperaturas máximas y mínimas regionales.

En el Gran Mendoza, los valores normales para verano son de 31.3 grados centígrados en promedio para la temperatura máxima y 17.6 grados centígrados para la mínima.

Durante los próximos meses se superarían estos valores, provocando un verano más caluroso de lo habitual y con posibilidad de experimentar más de una ola de calor en la provincia.

En cuanto al pronóstico de precipitaciones, el SMN anticipó un verano "normal". En Mendoza, los acumulados normales oscilan entre 100 mm y 140 mm de lluvia. Valores que se mantendrían durante los próximos tres meses.

SMN VERANO Servicio Meteorológico Nacional

Sin embargo, el 2026 será un año complicado con el agua. Así lo advirtió el Pronóstico de Escurrimiento del Departamento General de Irrigación, que va desde octubre de este año a octubre de 2026, y se calcula según la nieve acumulada en la cordillera de Los Andes.

Tras dos buenas temporadas en cuanto a disponibilidad de agua, la provincia sentirá nuevamente los efectos de la sequía.

Para la cuenca del Río Mendoza se pronostica una sequía moderada, que impactará en una menor disponibilidad de agua. El pronóstico es que habrá 845 hectómetros cúbicos de agua disponible en esa cuenca durante todo el año. En una temporada normal, ese volumen ascienda a 1.300 hectómetros cúbicos. Es decir, el impacto de la sequía será relevante. Además, hay que tener en cuenta que de los 845hm3, 250hm3 son para consumo humano.

Para la zona del Gran Mendoza, la de mayor tensión hídrica, el agua disponible será casi un 40% menor a lo habitual, pues habrá un 61% de agua respecto a un año normal. Si se descuenta el agua comprometida para abastecimiento poblacional, la situación para el Río Mendoza será de sequía severa. Eso afecta a un conglomerado de más de un millón de personas y algunas de las áreas productivas e industriales más importantes de la provincia.

Ante el panorama descripto, Departamento General de Irrigación (DGI) presentó el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Sequía (PEGRIS), que forma parte del Plan Hídrico Provincial en desarrollo. El plan establece lineamientos para la gestión de sequías hasta 2050 y se implementará mediante Planes de Acción específicos para cada cuenca.