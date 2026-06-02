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Paso a Chile

Paso a Chile: estado actual y pronóstico para alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado de 9 a 21 horas para todo tipo de vehículos.

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Walter Moreno/MDZ

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación.

Para este martes el pronóstico indica que amanece nublado en los sectores norte y central. Luego la nubosidad se extenderá al sector sur de la alta montaña. No se observan precipitaciones.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: 3°
  • Punta de Vaca: - 5°
  • Puente del Inca: - 6°
  • Las Cuevas: - 7°

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:

  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19 horas.
  • Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.

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