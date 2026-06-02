Paso a Chile: estado actual y pronóstico para alta montaña
El paso a Chile se encuentra habilitado de 9 a 21 horas para todo tipo de vehículos.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación.
Para este martes el pronóstico indica que amanece nublado en los sectores norte y central. Luego la nubosidad se extenderá al sector sur de la alta montaña. No se observan precipitaciones.
A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 3°
- Punta de Vaca: - 5°
- Puente del Inca: - 6°
- Las Cuevas: - 7°
Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Ingreso a Argentina: de 9 a 19 horas.
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.