Paso a Chile: estado actual y pronóstico para alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado de 9 a 21 horas para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación.

Para este martes el pronóstico indica que amanece nublado en los sectores norte y central. Luego la nubosidad se extenderá al sector sur de la alta montaña. No se observan precipitaciones.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 5°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7°

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.