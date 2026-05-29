Cómo está el paso a Chile en la previa del fin de semana

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación. El pronóstico para el fin de semana.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este viernes, el pronóstico anticipa buenas condiciones en alta montaña con cielo seminublado durante toda la jornada. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 2°

Punta de Vaca: - 5°

Puente del Inca: - 8°

Las Cuevas: - 9° La estabilidad continuaría a lo largo del sábado, con una jornada con poca nubosidad en cordillera.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.