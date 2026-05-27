Paso a Chile: estado actual y pronóstico para alta montaña

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este miércoles, el pronóstico anticipa que amanece despejado en alta montaña, mientras que desde media mañana aumentará la nubosidad en los sectores centro y sur de la cordillera. Luego de las 15 también se prevé nubosidad en la parte norte.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 2°

Punta de Vaca: - 7°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10°

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.