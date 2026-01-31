Lluvias intensas: cómo prevenir riesgos y qué árboles absorben el agua

Ante lluvias intensa s cada vez más frecuentes, conocer medidas de prevención y elegir árboles que absorban agua resulta clave para reducir inundaciones y daños. En zonas urbanas, la combinación de acciones domésticas y forestación con especies nativas mejora el drenaje urbano, fortalece la resiliencia climática y protege viviendas, calles e infraestructura pública local.

Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas, cortes de energía y riesgos eléctricos. Antes de un temporal es importante limpiar canaletas, desagües y rejillas, no dejar residuos en la vía pública y revisar techos o filtraciones. También se recomienda preparar una mochila de emergencia con linterna, radio a pilas, documentos personales y cargador de celular para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

Durante la tormenta, la prioridad es resguardarse bajo techo y evitar desplazamientos innecesarios. No se debe caminar ni conducir por calles inundadas, ya que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos o provocar caídas. Mantenerse informado por canales oficiales y alejarse de postes o cables eléctricos reduce significativamente el riesgo de accidentes.

Guía visual con recomendaciones clave para actuar ante lluvias intensas: medidas de prevención, seguridad en el hogar y consejos para reducir riesgos de inundaciones y accidentes durante tormentas fuertes en Argentina.

Árboles que absorben el agua y mejoran el drenaje

La forestación estratégica cumple un rol ambiental clave en zonas urbanas y periurbanas. Los árboles con raíces profundas o sistemas radiculares extendidos favorecen la infiltración del agua de lluvia, estabilizan el suelo y ayudan a disminuir acumulaciones superficiales que derivan en anegamientos.

No obstante, no todas las especies funcionan igual en cualquier territorio. Elegir árboles nativos o bien adaptados al clima local garantiza menor mantenimiento, mayor supervivencia y un impacto ambiental positivo a largo plazo. La planificación paisajística adecuada puede convertirse en una aliada directa de la prevención hídrica.

Árboles nativos recomendados para Mendoza y Buenos Aires que favorecen la absorción de agua, mejoran el drenaje del suelo y fortalecen la biodiversidad urbana frente a lluvias intensas y eventos climáticos extremos en Argentina.

Porejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde predominan suelos pesados y sectores con tendencia al encharcamiento, el sauce criollo (Salix humboldtiana) es una de las especies más eficaces cerca de ríos y lagunas. También el ceibo (Erythrina crista-galli) y la tipa (Tipuana tipu) se adaptan bien a la humedad variable, aportan sombra y fortalecen la biodiversidad urbana.

En Mendoza, caracterizada por un clima árido y menor disponibilidad hídrica, la estrategia se orienta a especies resistentes que aprovechan el agua cuando está presente. El algarrobo blanco (Prosopis alba) y el espinillo (Vachellia caven) son nativos del oeste argentino, toleran sequías prolongadas y contribuyen a fijar suelos y mejorar la infiltración en espacios verdes o cercanos a acequias.

La prevención frente a lluvias intensas no se limita a medidas de emergencia: también implica planificación ambiental. Informarse, mantener hábitos de cuidado urbano y elegir árboles adecuados según la región permite reducir riesgos, proteger viviendas y construir entornos más sostenibles y preparados ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.