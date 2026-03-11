Fotos y videos: cómo la tormenta afectó gravemente una vivienda en Las Heras

Las intensas lluvias que golpearon Mendoza durante estos días dejaron múltiples complicaciones en distintos puntos de la provincia. Entre los casos más delicados aparece el de una vivienda ubicada sobre la Ruta 40, en la entrada a La Polvosa, en Las Heras , donde una familia sufrió graves daños por el ingreso de agua.

Las imágenes compartidas con MDZ por Lorena, habitante del inmueble, muestran el estado en el que quedó la casa tras la tormenta del domingo. En los registros se observa cómo toda la entrada a la vivienda quedó completamente inundada, con el agua cubriendo gran parte del terreno.

Casa En La Polvosa, Las Heras - Daños Vivienda Por La Lluvia (4)

La situación dentro del hogar tampoco fue mejor. El agua llegó hasta algunas habitaciones, por lo que la familia tuvo que subir muebles, objetos y electrodomésticos sobre las camas, mesas y hasta el lavarropas para evitar que se arruinaran.

El impacto del agua dentro de la vivienda

Casa En La Polvosa, Las Heras - Daños Vivienda Por La Lluvia (5) Gentileza

Entre las escenas que muestran las imágenes hay una que resulta casi paradójica. En el patio de la casa aparece una pileta de lona, completamente rodeada por el agua acumulada tras la tormenta. El registro del domingo contrasta con las imágenes tomadas este miércoles. Si bien el nivel del agua bajó levemente, la situación todavía está lejos de normalizarse.

La entrada a la vivienda se transformó en un barrial, mientras que dentro de la casa el barro cubre gran parte del piso. A pesar del descenso del agua, el inmueble sigue rodeado por sectores anegados que complican la vida cotidiana de la familia.

La vivienda, de construcción precaria y ubicada sobre la autopista a San Juan, fue una de las que resultó más afectada por el temporal que azotó a la provincia durante el fin de semana. Las imágenes reflejan no solo la cantidad de agua que ingresó al lugar, sino también las dificultades que enfrenta la familia para proteger sus pertenencias en medio de una situación compleja.

Casa En La Polvosa, Las Heras - Daños Vivienda Por La Lluvia (3) Gentileza

A varios días de las lluvias, el panorama todavía muestra las consecuencias del temporal: barro dentro de la casa, agua acumulada en los alrededores y un acceso prácticamente intransitable. Para quienes viven allí, el impacto de la tormenta todavía está muy lejos de terminar.