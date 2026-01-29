Jardinería: el árbol milagroso que todos pueden cultivar en su casa

En el mundo de la jardinería hay muchas opciones para el hogar. Sin embargo, esta planta tiene usos muy útiles.

Los que entienden de jardinería recomiendan tener un árbol de moringa en el hogar. Esta planta tiene muchos beneficios y popularmente se la conoce como el “árbol de la vida”. Tiene un perfil nutricional asombroso y es ideal para los que buscan un estilo de vida saludable.

Jardinería Se trata de una planta cargada de vitaminas, minerales y antioxidantes. Es una especie que es amante del calor porque viene de regiones tropicales, por lo que prospera en ambientes con abundante luz solar.

La moringa tiene diversas propiedades beneficiosas pars la salud Foto: Shutterstock Jardinería. La moringa tiene diversas propiedades beneficiosas pars la salud Foto: Shutterstock Se pueden plantar las semillas de la planta en una maceta grande con un buen drenaje o también en el sueño del jardín. Las semillas deben sembrarse en una profundidad de 2 a 3 centímetros con un riego moderado. La tierra debe estar húmeda pero no encharcada. Las primeras señales de vida pueden aparecer a la semana.

Es una planta que necesita al menos seis horas de luz diaria directa para crecer fuerte y sana. En épocas secas debe regarse cada dos o tres días. Para que no sea un árbol muy alto hay que realizar podas periódicas.

Cuando la planta tiene dos meses de vida ya se pueden cosechar sus hojas frescas que son ideales para añadir a jugos verdes, ensaladas o para preparar infusiones revitalizantes.