Reviví tu planta de romero con este ingrediente que ya tenés en el botiquín

La planta a veces es atacada por las plagas. Los que saben de jardín recomiendan rociar agua oxigenada.

Con estos trucos tendrás una planta de romero sana y hermosa Foto: Shutterstock

Los que están en el mundo de la jardinería saben que es importante cuidar la planta de romero, no solo por ser una joya aromática sino por su versatilidad. A veces el exceso de riego y las plagas la perjudican, pero puede sanar con un elemento del botiquín.

Truco para la planta de romero Para blindar la planta de romero se puede usar agua oxigenada diluida. En este caso permite sanear el sustrato y actúa como un escudo protector contra diversas patologías vegetales.

Para entender mejor, el agua oxigenada tiene una gran capacidad desinfectante. Cuando entra en contacto con el suelo libera moléculas de oxígeno que revitalizan la tierra y eliminan microorganismos que prosperan en ambientes estancados.

JARDÍN EL AGUA OXIGENADA ES MUY BENEFICIOSA PARA LAS PLANTAS. Foto: SHUTTERSTOCK El agua oxigenada puede ayudar a la planta de romero. Entre las ventajas para la planta, el agua oxigenada frena los hongos combatiendo el moho derivado de la humedad, aporta oxígeno extra fortaleciendo las raíces y disminuye la carga de bacterias dañinas en el entorno.

Para que este truco sea seguro, la proporción es fundamental, ya que el producto puro resultaría demasiado agresivo. Se llenará un pulverizador con un litro de agua y se añaden apenas unas gotas de agua oxigenada. Agitar bien para homogeneizar la mezcla.