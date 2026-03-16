Reviví tu planta de romero con este ingrediente que ya tenés en el botiquín
La planta a veces es atacada por las plagas. Los que saben de jardín recomiendan rociar agua oxigenada.
Los que están en el mundo de la jardinería saben que es importante cuidar la planta de romero, no solo por ser una joya aromática sino por su versatilidad. A veces el exceso de riego y las plagas la perjudican, pero puede sanar con un elemento del botiquín.
Truco para la planta de romero
Para blindar la planta de romero se puede usar agua oxigenada diluida. En este caso permite sanear el sustrato y actúa como un escudo protector contra diversas patologías vegetales.
Para entender mejor, el agua oxigenada tiene una gran capacidad desinfectante. Cuando entra en contacto con el suelo libera moléculas de oxígeno que revitalizan la tierra y eliminan microorganismos que prosperan en ambientes estancados.
Entre las ventajas para la planta, el agua oxigenada frena los hongos combatiendo el moho derivado de la humedad, aporta oxígeno extra fortaleciendo las raíces y disminuye la carga de bacterias dañinas en el entorno.
Para que este truco sea seguro, la proporción es fundamental, ya que el producto puro resultaría demasiado agresivo. Se llenará un pulverizador con un litro de agua y se añaden apenas unas gotas de agua oxigenada. Agitar bien para homogeneizar la mezcla.
En tanto, para mejores resultados, rociar tanto el follaje como la base del tallo y la tierra circundante. Es clave realizar este proceso durante la mañana temprano o al caer el sol, evitando las horas de calor intenso para no quemar las hojas. Se puede aplicar el tratamiento cada dos semanas.