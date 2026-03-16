Otoño en camino: las plantas ideales para cuando bajan las temperaturas

Los que entienden de plantas y aman el jardín recomiendan una serie especies que son ideales para el otoño.

En el mundo de la jardinería la llegada del otoño es un momento clave. El descenso de la temperatura crea un ambiente perfecto para que las plantas puedan crecer sin el estrés del calor extremo. Hay variedades que son ideales.

Plantas para el otoño Entre las especies que recomiendan los expertos para esta estación están los crisantemos que son los protagonistas de la temporada. Tiene una floración masiva y diversa con una paleta que va desde el blanco hasta púrpuras intensos y se adaptan con facilidad a la frescura del otoño.

crisantemo Crisantemo, una de las plantas para el otoño. Una opción rústica y elegante es el brezo. Tiene unas flores diminutas en tonos rosados y violáceos que son capaces de mantener el color en macetas y balcones cuando el resto del jardín comienza a dormirse.

En tanto, la violeta de los alpes, cyclamen, es una planta estrella para el interior o para los balcones protegidos porque su ciclo de floración se activa justamente con el frío.

La otra planta recomendada es la col ornamental. Los expertos no la buscan por su flor, sino por el impactante diseño de sus hojas en degradé de verdes y violetas, siendo sumamente resistente a las bajas temperaturas.