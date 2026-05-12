Lengua de suegra y el mito del azúcar: ¿un impulso de energía o una trampa mortal para las raíces?

La lengua de suegra y el mito del azúcar: ¿es un fertilizante efectivo o un veneno para sus raíces?

La Sansevieria, conocida popularmente en los hogares como lengua de suegra se ha ganado un lugar de privilegio en el diseño de interiores. Su capacidad para sobrevivir con riegos mínimos y sus propiedades purificadoras del aire la convierten en la planta perfecta.

Sin embargo, la popularidad de esta planta ha disparado en redes sociales como TikTok una tendencia llamativa: añadir una cucharadita de azúcar al sustrato para multiplicar su vitalidad.

Lengua de suegra y opiniones diversas Sin embargo, la evidencia científica y los expertos en agronomía encienden las alarmas frente a este truco casero. Quienes defienden el uso de la sacarosa en las macetas sostienen que este ingrediente de cocina aporta ventajas específicas, aunque la ciencia matiza cada una de ellas.

Por un lado, el azúcar actúa como una fuente de carbono que alimenta a los hongos y bacterias benéficas del suelo. Estos microorganismos ayudan a descomponer la materia orgánica, facilitando la absorción de nutrientes. Sin embargo, el azúcar no es selectivo y también nutre a patógenos dañinos.

Además, se cree que el agua azucarada ayuda a ejemplares debilitados tras un trasplante. El error radica en que las plantas no "digieren" de esa forma: ellas fabrican su propia glucosa mediante la fotosíntesis, y la sacarosa comercial es un compuesto demasiado complejo para que lo absorban directamente con eficacia.