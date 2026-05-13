El truco con orégano que cada vez más personas usan para proteger el limonero de plagas y hongos

El orégano es una aromática que potencia el sabor de los alimentos, pero lo que muchos saben es que es un ingredeinte natural beneficiosa para el limonero . Sus hojas funcionan como un repelente natural contra plagas (hormigas y pulgones) y atrae polinizadores para aumentar la cosecha.

Asimismo, el orégano es rico en nutrientes esenciales como hierro, magnesio, potasio, zinc y otras vitaminas que favorecen el desarrollo de nuevas hojas y tallos. Su cultivo, al ser una planta perenne, ayuda a mejorar la estructura del suelo y es tolerante a la sequía.

Hay dos formas de aplicar el orégano en plantas. La primera es colocar plantas de orégano alrededor de la base del limonero. La planta resiste el sol pleno, suelos bien drenados y riegos moderados, permitiendo que la tierra se seque entre riegos para evitar la pudrición de raíces.

La segunda alternativa es realizar una infusión de té de orégano. Se puede hacer fácilmente en casa hirviendo ½ taza de orégano seco en 1 litro de agua y deja de reposar 24 horas para que el agua se impregne de nutrientes. Luego se usa esa infusión para regar la tierra.

No se recomienda usar orégano en el limonero cuando hay exceso de materia orgánica en el suelo, ya que puede retener demasiada humedad y provocar la aparición de hongos y enfermedades. También hay que evitarlo cuando la planta tiene problemas de drenaje o de encharcamientos.

El orégano posee propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Foto: Archivo El orégano ahuyenta plagas. Archivo

Echar orégano a las plantas es un truco común pero que puede dañar el cultivo. Los errores más frecuentes incluyen el exceso de riego, la falta de drenaje y la aplicación incorrecta de productos derivados del orégano.