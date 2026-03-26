Pan casero con orégano: receta que llena tu cocina de aroma
Impresioná con esta receta de pan con orégano casero, aromático, esponjoso y perfecto para acompañar comidas o disfrutar en una picada.
Esta receta de pan con orégano es ideal para quienes quieren darle un toque especial al pan casero. Con una miga suave y un aroma irresistible, este pan es perfecto para acompañar comidas, armar sándwiches o sumar a una picada. Fácil de hacer y con ingredientes simples, es un éxito asegurado.
Rinde: 6 pancitos
Ingredientes
- 500 gramos de harina.
- 300 mililitros de agua tibia.
- 25 gramos de levadura fresca.
- 50 mililitros de aceite.
- 10 gramos de sal.
- 15 gramos de azúcar.
- 10 gramos de orégano seco.
Paso a paso para crear pan con orégano delicioso
1- En un bowl, disolvé la levadura con el agua tibia y el azúcar.
2- Agregá la harina, la sal, el aceite y el orégano, mezclando hasta formar una masa.
3- Amasá durante unos minutos hasta lograr una textura lisa y elástica.
4- Dejá levar la masa tapada hasta que duplique su volumen.
5- Desgasificá y dividí en dos partes, formando los panes.
6- Colocalos en una bandeja y dejalos levar nuevamente.
7- Llevá a horno precalentado a 180 grados hasta que estén dorados.
8- Retirá y dejá enfriar antes de cortar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pan con orégano es perfecta para darle un toque distinto a tu mesa diaria. El aroma del orégano durante la cocción transforma la cocina en un espacio súper tentador. La miga queda esponjosa y la corteza levemente crocante, ideal para acompañar picadas, pastas o incluso para hacer sándwiches. Además, podés adaptarlo sumando queso, aceitunas u otras hierbas. Es una opción económica, casera y muy versátil que vale la pena preparar. Sin dudas, un pan que levanta cualquier comida y se convierte en protagonista. ¡Lleno de sabor!.