Pan casero con orégano: receta que llena tu cocina de aroma

Impresioná con esta receta de pan con orégano casero, aromático, esponjoso y perfecto para acompañar comidas o disfrutar en una picada.

Candela Spann

Pan con orégano crocante por fuera y suave por dentro

Esta receta de pan con orégano es ideal para quienes quieren darle un toque especial al pan casero. Con una miga suave y un aroma irresistible, este pan es perfecto para acompañar comidas, armar sándwiches o sumar a una picada. Fácil de hacer y con ingredientes simples, es un éxito asegurado.

Pan casero con orégano receta esponjosa
Es una receta muy usada para picadas caseras.

Rinde: 6 pancitos

Ingredientes

  • 500 gramos de harina.
  • 300 mililitros de agua tibia.
  • 25 gramos de levadura fresca.
  • 50 mililitros de aceite.
  • 10 gramos de sal.
  • 15 gramos de azúcar.
  • 10 gramos de orégano seco.

Paso a paso para crear pan con orégano delicioso

1- En un bowl, disolvé la levadura con el agua tibia y el azúcar.

2- Agregá la harina, la sal, el aceite y el orégano, mezclando hasta formar una masa.

3- Amasá durante unos minutos hasta lograr una textura lisa y elástica.

4- Dejá levar la masa tapada hasta que duplique su volumen.

5- Desgasificá y dividí en dos partes, formando los panes.

6- Colocalos en una bandeja y dejalos levar nuevamente.

7- Llevá a horno precalentado a 180 grados hasta que estén dorados.

8- Retirá y dejá enfriar antes de cortar.

La receta permite freezar el pan ya horneado.

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan con orégano es perfecta para darle un toque distinto a tu mesa diaria. El aroma del orégano durante la cocción transforma la cocina en un espacio súper tentador. La miga queda esponjosa y la corteza levemente crocante, ideal para acompañar picadas, pastas o incluso para hacer sándwiches. Además, podés adaptarlo sumando queso, aceitunas u otras hierbas. Es una opción económica, casera y muy versátil que vale la pena preparar. Sin dudas, un pan que levanta cualquier comida y se convierte en protagonista. ¡Lleno de sabor!.

