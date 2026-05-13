Se desató un incendio en una planta de Vicentin en Santa fe y preocupa la presencia de material tóxico

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la noche en la planta de Vicentin ubicada en la localidad santafesina de Ricardone, dentro del cordón industrial del Gran Rosario. El fuego obligó a evacuar a todo el personal que se encontraba en el predio y provocó el corte total de la ruta A012 para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Según las primeras informaciones, el foco comenzó en una cinta transportadora ubicada en el sector de extracción de la planta. Se trata de un área considerada sensible por la presencia de solventes y otros materiales utilizados en el proceso industrial, una situación que complicó las tareas para contener el incendio.

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Con el avance de las llamas, se desplegó un amplio operativo de emergencia en toda la zona. El personal de la empresa fue evacuado hacia la ruta A012, a la altura de la curva cercana al complejo industrial, mientras las autoridades dispusieron la interrupción total del tránsito para garantizar el ingreso y la circulación de los móviles de emergencia.

Más de diez dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar En el operativo trabajaron más de diez dotaciones de bomberos de distintas localidades del sur santafesino: Bomberos Voluntarios de Ricardone, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Bomberos Voluntarios de Fray Luis Beltrán, Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez, Bomberos Voluntarios de Oliveros, Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Gálvez y Bomberos Voluntarios de Rosario. También intervinieron bomberos Zapadores, brigadistas de la empresa, personal policial, efectivos de Prefectura y servicios médicos.