Jardinería: por qué todos recomiendan enterrar monedas en las macetas para salvar a las plantas

En el mundo de la jardinería existen soluciones que son muy simples y no requieren de grandes gastos. Para muchos es un mito urbano, sin embargo hay un recurso técnico de bajo costo para poder mantener las plantas sanas todo el año.

Un truco que se ha difundido por las redes sociales que muestra eficacia es colocar monedas en el fondo de las macetas. Es un hábito que está ganando terreno en departamentos y en el jardín porque resuelve de manera efectiva el problema del mal drenaje.

Hay que saber que el exceso de humedad es uno de los grandes problemas de las plantas de interior. Al estancarse el agua se asfixian las raíces y las plantas mueren. Aquí es donde entra en juego el papel de las monedas.

El exceso de humedad es el enemigo número uno de las plantas de interior . Cuando el agua se estanca, las raíces se asfixian y mueren. Aquí es donde entra en juego la moneda.

Cuando se colocan dos o más piezas de metal sobre el orificio de salida antes de cargar la tierra se crea de alguna forma una barrera física inteligente. La moneda permite que el agua fluya libremente sin que el sustrato compactado tape la salida.

suculentas Jardinería. Las monedas son útiles en las macetas de las suculentas.

Los que aplican esta técnica con las plantas señalan que se evita también que el barro selle la salida de aire y de agua. Es ideal para macetas mínimas como suculentas y cactus. También ayuda a que el riego no se concentre solo en un punto muerto del recipiente.

Para hacer el trabajo correcto se deben colocar dos monedas justo sobre el agujero de drenaje antes de poner la primera capa de tierra. Se recomienda usar monedas de bajo valor o en desuso y evitar esas que se oxidan con facilidad.

Este truco es ideal para especies que son sensibles a la humedad como las plantas de interior, suculentas y cactus.