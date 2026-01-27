Las plantas "invencibles" para los que no tienen tiempo de cuidarlas

Los que entienden de jardinería recomiendan tener algunas plantas que son muy resistentes y nobles.

El mundo de la jardinería es muy amplio y existen plantas de todo tipo. Lo cierto es que antes de pensar que no se puede hay que saber que existen plantas de fácil cuidado y poco mantenimiento para los que no tienen tiempo.

Plantas de interior Los principiantes deben saber que hay plantas que son buenas aliadas para decorar interiores sin morir en el intento. Son invencibles, resistentes y dan muy poco trabajo.

POTUS E.jpg Jardinería. Potus, la planta más resistente. Una de ellas es el potus, la reina de los principiantes. Es una especie que tolera niveles bajos de luz y no exige riegos constantes. Al ser colgante es ideal para repisas altas. Solo se debe regar cuando el sustrato esté seco.

Por otra parte, la philodendron es una planta agradecida y adaptable. Su superpoder es que resiste los errores de riego, lo que hace que sea ideal para muros decorativos. El helecho va muy bien también en un rincón de luz indirecta, aporta volumen y frescura. Ama la humedad y también se adapta a estructuras verticales.