Con estas plantas tu baño huele bien todo el día

Cinco plantas baratas que hacen lo que el desinfectante no logra. Estas plantas salvan el aire de tu baño.

Tu baño huele a limpio. Pero lo que respiras ahí adentro es otra historia. El vapor acumulado, los productos químicos de limpieza y las esporas de moho forman un cóctel invisible que se inhala varias veces al día. El baño es el punto más crítico de toda la casa. Y cinco plantas lo resuelven.

Plantas para tu baño La primera es la Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra. Es la única planta que libera oxígeno de noche en lugar de dióxido de carbono. Funciona en rincones oscuros, resiste el olvido y absorbe toxinas como el benceno y el formaldehído presentes en los aerosoles de limpieza.

lengua de suegra.jpg El helecho Nephrolepis exaltata ama la humedad. Esa es exactamente la condición que destruye otras plantas y a este lo alimenta. Regula el vapor del baño, equilibra la humedad del ambiente y reduce las condiciones que favorecen el crecimiento del moho en paredes y juntas.

plantas El Spathiphyllum, o lirio de paz, fue estudiado por la NASA en su programa de plantas purificadoras de aire. Filtra amoníaco, benceno y tricloroetileno, tres compuestos presentes en productos de limpieza doméstica de uso diario. Además florece con poca luz, ideal para baños sin ventana.

El lirio de la paz es una alternativa que decora con sus flores blancas durante todo el año Foto: SHUTTERSTOCK El lirio de la paz es una alternativa que decora con sus flores blancas durante todo el año Foto: SHUTTERSTOCK La cinta o malamadre sobrevive al descuido, crece rápido y filtra monóxido de carbono y xileno. El aloe vera cierra el grupo: si sus hojas se ponen amarillas, es señal de que el ambiente necesita ventilación urgente. Actúa como detector natural.