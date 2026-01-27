¿La conocías? La planta exótica que mantiene sus flores en el interior todo el año

Hay una planta resistente y fácil de cuidar que da flores todos los meses, incluso en invierno. Los cuidados necesarios.

Los que entienden de jardinería saben que pocas plantas logran un equilibrio entre belleza, resistencia y gratitud. Sin embargo, la violeta africana es la reina de esta categoría. Es una especie que conquista hogares porque puede florecer ininterrumpidamente, incluso durante el invierno.

Jardinería La estética de esta planta es inconfundible. Tiene hojas carnosas, redondeadas y cubiertas por una vellosidad suave que protege su humedad. Por su tamaño compacto es una gran aliada para los departamentos o para darle vida a un escritorio o estante. Le gustan los espacios reducidos.

Las violetas africanas florecen todo el año y se adaptan a interiores. Foto: Verdecora Jardinería. La planta que florece todo el año. Foto: Verdecora Si bien su apariencia sugiere fragilidad es una planta muy noble. Para que nunca deje de dar flores hay que tener en cuenta algunas reglas de oro. Si bien ama la claridad, detesta el sol directo. Una ventana orientada al este es su lugar en el mundo.

Por otro lado, el truco del riego por abajo nunca falla. No hay que mojar sus hojas porque se manchan se enferman. Se aconseja colocar agua debajo en el plato de la maceta para que la planta “beba” por veinte minutos y después retirar el excedente. Además, prefiere ambientes templados.

En tanto, para que la violeta no se estrese debe estar lejos de macetas gigantes, del sol directo y nunca se deben mojar sus hojas. Además, el exceso de agua pudre las raíces con facilidad. Tampoco le gustan los cambios bruscos.