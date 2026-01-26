Para casas chicas: el árbol ideal para el verano de poco mantenimiento y que no levanta raíces

Los que saben de jardinería recomiendan cultivar una planta que es ideal para hogares pequeños, terrazas y balcones. Un verano con olor a cítrico.

Los que están en el mundo de la jardinería siempre están un paso más allá y destacan a los árboles frutales como especiales ideales para casas chicas, terrazas y balcones. El mandarino es una de las plantas que se convirtió en la favorita por su resistencia.

Jardinería: un mandarino en el hogar Además de dar un exquisito y aromático fruto, el mandarino es un árbol que está entre los favoritos porque además tiene un profundo significado para el Feng Shui que lo considera un imán para la abundancia.

A diferencia de otras plantas, el mandarino tiene una gran capacidad de adaptación a recipientes. Con una poda constante puede alcanzar una altura de entre dos y tres metros ofreciendo una fragancia cítrica exquisita y una sombra delicada. Los que tienen pocos metros cuadrados pueden optar por las especies enanas.

Para que el árbol entregue sus frutos es ideal tenerlo en una maceta con capacidad mínima de 50 litros garantizando así que el sistema radicular se pueda desarrollar sin presiones. Es importante colocar piedras en la base para que no haya encharcamiento. Se debe usar un sustrato específico para cítricos con nitrógeno y potasio.

Por otra parte, se trata de un árbol que necesita del sol directo. Luego del trasplante hay que regar dos veces al día en las primeras dos semanas. Una vez que se asentó, un riego semanal será suficiente verificando siempre que la tierra esté casi seca antes de volver a hidratar.