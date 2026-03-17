Jardinería para matar la ansiedad: las plantas que crecen en tiempo récord

En el mundo de la jardinería hay plantas que crecen en cuestión de semanas. Son fáciles de cuidar y hermosas.

Algunas personas son ansiosas y la paciencia no es su mayor virtud. Sin embargo, aman la jardinería y sueñan con tener un espacio verde en el hogar. Hay plantas que afortunadamente crecen muy rápido y cumplen este objetivo.

Jardinería en tiempo récord En cuestión de semanas se puede transformar un rincón vacío en un oasis verde. Estas plantas son perfectas para el jardín como para las macetas y ofrecen resultados visibles cada día.

Huerta Cuida tu planta de menta con unos sencillos consejos Foto: Pexels Jardinería. La menta es la reina de la expansión. Foto: Pexels Una de ellas es el bambú. Es una de las plantas con crecimiento más rápido del mundo. Es la opción ideal para crear cercos naturales de gran altura en jardines amplios en tiempo récord.

La segunda alternativa es el girasol, una planta que no solo tiene flores espectaculares sino que crece varios centímetros en un solo día. Además, es muy fácil de cultivar partiendo desde la semilla.

También la menta es la reina de la expansión rápida. Es perfecta para macetas o huertos, donde en poco tiempo creará un colchón verde, aromático y útil en la cocina. La enredadera Ipomea no se queda atrás, es una trepadora voraz, es una aliada que produce además flores hermosas.