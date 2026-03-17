El árbol frutal que se puede cultivar en maceta y es ideal para balcones y terrazas

El limonero enano se adapta perfectamente a macetas y espacios reducidos: por qué es el árbol frutal más recomendado para balcones y terrazas.

Los amantes de la jardinería pueden hacer magia en espacios pequeños como balcones o terrazas si saben qué plantas colocar. Si bien hay muchas opciones populares, hay otras que se desconoce que se pueden plantar en maceta, como algunos árboles frutales. Uno de ellos es un árbol que todos sueñan con tener en su jardín: el limonero enano.

A diferencia de los limoneros comunes, este puede alcanzar hasta dos metros de altura y suele ser de la variedad 4 estaciones. El único requisito que tiene que tener la terraza o el balcón es una buena entrada de luz, porque este árbol necesita al menos 6 horas de sol directo por día.

Otros cuidados del limonero enano Además de luz solar intensa, el limonero enano requiere riego regular: la tierra siempre debe estar húmeda aunque hay que evitar los encharcamientos. En cuanto al clima, este árbol suele ser sensible a las heladas, por lo que en invierno conviene protegerlo un poco más, especialmente en zonas con temperaturas muy bajas.

En cuanto a la fertilización, los limoneros en maceta necesitan abono específico para cítricos cada 30 días durante la primavera y el verano para mantener una buena producción de frutos. La poda de mantenimiento se realiza en otoño, eliminando las ramas secas o cruzadas para favorecer la ventilación de la planta.