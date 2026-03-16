Plantas en maceta todo el año: florecen sin parar y no necesitan casi riego

Lo que pasa cuando pones estas 5 plantas en tu balcón. Estas especies florecen todo el año sin parar.

Existen cinco plantas poco conocidas que producen flores durante casi todo el año, con luz directa y riegos básicos. Son baratas, fáciles de conseguir y transforman balcones, macetas y jardines pequeños en rincones llenos de color. El problema es que muy poca gente las tiene.

Plantas que florecen todo el año La primera se llama Russelia, también conocida como lluvia de coral. Sus ramas cuelgan como cascadas y están cubiertas de pequeñas flores rojas tubulares. Tolera el calor fuerte, el sol directo y períodos de sequía. En climas cálidos, florece prácticamente sin parar durante meses.

plantas La Scaevola tiene flores en forma de abanico, con pétalos que solo crecen hacia un lado. Es ideal para macetas colgantes y florece durante temporadas largas. Llega en tonos lila, blanco y rosa, y resiste bien el viento y el sol costero.

plantas La Gaura produce flores pequeñas que se mueven con el viento como si fueran mariposas blancas o rosadas. Es resistente a la sequía y florece desde primavera hasta el otoño avanzado. Crece entre 60 y 90 centímetros y no ocupa demasiado espacio.

plantas La Cuphea es una mata compacta con flores moradas, blancas o bicolor que aparecen sin parar en climas cálidos. Va muy bien en bordes de jardín y en macetas pequeñas. Aguanta bien el calor y necesita muy poco mantenimiento.