Las sardinas fortalecen corazón, huesos y cerebro: por qué debes comerla por un mes

Las sardinas acumulan menos mercurio que especies grandes. Por eso muchos especialistas las consideran uno de los alimentos más completos del mar.

Las sardinas esconden una potencia nutricional que sorprende a médicos y especialistas en alimentación. Este pescado azul tiene proteína, omega 3, calcio y vitaminas que ayudan al corazón, huesos y cerebro. Muchos expertos señalan un dato llamativo: una dieta con sardinas apoya la nutrición que necesitas en el día.

Por qué comer sardinas por un mes Las sardinas destacan por su proteína de alto valor biológico. Cada porción aporta aminoácidos que ayudan al mantenimiento muscular y a la reparación de tejidos. El organismo utiliza esta proteína para producir energía y sostener funciones vitales. Por eso aparece en muchas dietas saludables.

A comer sardinas y con gusto. Foto: Archivo A comer sardinas y con gusto. Foto: Archivo Otro punto fuerte aparece en el omega 3. Este ácido graso participa en la salud del sistema cardiovascular. Diversos estudios relacionan su consumo con menor riesgo de enfermedades cardíacas. También ayuda a regular el colesterol en sangre y favorece el funcionamiento del cerebro.

Las sardinas ofrecen otro beneficio poco conocido: su alto contenido de calcio. Cuando se consumen en conserva, las espinas blandas forman parte del alimento. Ese detalle aumenta el aporte de este mineral, esencial para mantener huesos y dientes fuertes. La vitamina D también aparece en este pescado azul. Durante los meses con menos exposición al sol, su presencia en la alimentación adquiere mayor importancia.

Sustituir carne roja por sardinas en nuestra dieta previene diferentes enfermedades. Foto: Shutterstock Sustituir carne roja por sardinas en nuestra dieta previene diferentes enfermedades. Foto: Shutterstock La lista de nutrientes continúa con la vitamina B12. Este componente interviene en la formación de glóbulos rojos y en el funcionamiento del sistema nervioso. Su falta en la dieta genera cansancio, debilidad y otros problemas de salud.