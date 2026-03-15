Netflix: esta serie coreana es perturbadora y muchos la comentan

Dos mujeres, un crimen y un secreto que lo cambia todo en Netflix. Una serie que levanta comentarios en las redes.

Embed - Trailer Netflix Esta serie de Netflix te engancha desde el primer minuto. "El precio de una confesión": una mujer acusada de matar a su propio esposo recibe una oferta de una extraña que dice poder probarle la inocencia. El problema es que el precio de ese trato es altísimo, oscuro y cambia todo lo que creías entender.

Una serie perturbadora Son 12 capítulos y cada uno termina con algo que te obliga a seguir. La historia gira alrededor de dos mujeres con secretos propios, heridas profundas y una conexión que no se entiende del todo al principio. La tensión entre ellas es lo que sostiene toda la serie sin que decaiga.

La sangre no es un detalle menor acá. Las escenas son crudas, sin filtros y bastante intensas. No es violencia gratuita, tiene un propósito dentro de la historia, pero hay que estar preparado. Si las series con contenido fuerte no son lo tuyo, esta no es la opción más tranquila que te recomendamos.