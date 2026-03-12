Increíble lo que ofrecen estos 3 teléfonos Motorola por su precio

Los 3 Motorola que arrasan en Argentina por precio y calidad. No puedes dejar pasar este año estos teléfonos.

Motorola domina el mercado argentino hace años. Y no es casualidad. Tres modelos teléfonos: el Moto G84, el Moto G54 y el Edge 40 apuntan a que tu bolsillo no la pase tan mal. Además, tienen algo en común además del precio: actualizaciones garantizadas por tres años.

motorola4 El Moto G54 apunta más abajo en precio pero no en rendimiento. Procesador Dimensity 7020, 8 GB de RAM y batería de 5.000 mAh. Se consigue por unos 130 dólares. Es el más vendido entre jóvenes de 18 a 25 años, según datos de MercadoLibre del primer trimestre de 2024. Los números no mienten.

motorola2 El Edge 40 es el salto premium de la línea. Pantalla pOLED de 144 Hz, resistencia al agua IP68 y carga rápida de 68W. Su precio en Argentina ronda los 280 dólares. Para quienes quieren experiencia flagship sin pagar el doble, es la opción más sólida del mercado local.