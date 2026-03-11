Esta película de Netflix no te dejará respirar

Una despedida de solteros que se convierte en cacería humana. Esta película de Netflix engancha desde el minuto uno.

Una despedida de solteros se convierte en una cacería humana. Eso es "Presas", la película de supervivencia de Netflix que arranca tranquila y explota de repente. Cinco amigos salen a hacer senderismo por un bosque denso como parte de un viaje de descanso. Lo que nadie espera es que alguien en ese bosque los está siguiendo y que tiene un rifle.

Una película para asustarse Hay cinco personas corriendo por su vida contra un tirador que conoce el terreno mejor que ellos. El bosque deja de ser un paisaje y se transforma en una trampa. Cada árbol, cada sendero y cada silencio es pura tensión.

netflix Las diferencias entre los personajes afloran cuando el peligro es real y las decisiones importan. Quién corre, quién se queda, quién arriesga y quién abandona son preguntas que la película plantea. No todos reaccionan como se esperaría y eso hace que la historia se sienta honesta y brutal. El espectador siente que en cualquier momento algo malo va a pasar, y casi siempre tiene razón.