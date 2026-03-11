Cuál fue el acumulado de las intensas lluvias del fin de semana: ¿seguirán las tormentas?

En un verano marcado por una seguidilla de tormentas intensas, las lluvias del fin de semana dejaron registros importantes para la època. En pocas horas, en algunas zonas de Mendoza el acumulado de agua alcanzó los 46 milímetros; la precipitación media para todo marzo es de 33,5 mm.

Los datos se desprenden de un informe elaborado por el Sistema de Información Pluviométrica de Mendoza ( Siplum ), entre el sábado 7 de marzo a las 10 hasta el domingo 8 de marzo a las 14.30 horas.

El acumulado de agua del fin de semana generó episodios de anegamiento en distintos puntos de la provincia, crecidas en cauces aluvionales y complicaciones en la circulación , entre otras complicaciones. Un patrón que se repitió a lo largo de la temporada y que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura frente a eventos meteorológicos de alta intensidad.

El verano en Mendoza estuvo marcado por tormentas de importante intensidad.

El Siplum tiene pluviómetros instalados en diferentes puntos de la provincia. A partir de allí, elaboran el mapa de lluvias acumuladas. De acuerdo a la información disponible, el acumulado más alto fue en la estación ubicada en el Conicet, con un registro de 46,8 mm.

En marzo, la precipitación media es de 33,5 mm. En tanto, la precipitación máxima data de 1987 con 118 mm.

En el resto de los puntos de la provincia, los volúmenes de agua precipitada y la intensidad fueron los siguientes:

6ª Zona de Riego: 44, 5 mm - volumen alto e intensidad extrema.

Boulogne Sur Mer: 36 mm - volumen e intensidad media.

3ª Zona de Riego: 33,8 mm - volumen e intensidad media.

Instituto Nacional del Agua: 32 mm - volumen e intensidad media.

Chacras de Coria: 32 mm - volumen e intensidad media.

El Peral: 24 mm - volumen e intensidad media.

Aeroclub La Puntilla: 22 mm - volumen e intensidad media.

Dique Frías: 21 mm - volumen e intensidad media.

La Consulta: 14,5 mm - volumen bajo e intensidad leve.

San Isidro: 13 mm - volumen bajo e intensidad leve.

Siplum - marzo

Siguen las lluvias

Después de un fin de semana pasados por agua, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican una semana con probabilidades de lluvia en distintos momentos.

El miércoles presentará un escenario inestable. La nubosidad seguirá siendo variable y el pronóstico vuelve a señalar la posibilidad de tormentas aisladas hacia el final del día.

Las probabilidades de precipitaciones se mantienen cerca del 40%. Esto significa que podrían registrarse chaparrones en algunos sectores de la provincia, mientras que en otras zonas las condiciones podrían permanecer estables.

Mientras que el jueves habría una pausa en la inestabilidad, para el viernes se prevé nuevamente la posibilidad de lluvias, principalmente durante la tarde y la noche.

Cómo será el otoño en Mendoza

Como lo hace habitualmente, el SMN difundió el pronóstico trimestral para marzo, abril y mayo del 2026. Luego de un verano marcado por las lluvias, en el mapa trimestral de precipitaciones, Mendoza aparece dentro de la categoría "normal o inferior a la normal".

Esto indica que, en términos estadísticos, hay mayor probabilidad de que los acumulados del otoño se ubiquen en niveles habituales para la época o incluso por debajo del promedio histórico. Sin embargo, el organismo anticipa que podrían registrarse episodios intensos durante el trimestre.

SMN otoño lluvias Mendoza se ubica en la franja con probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a la normal. Servicio Meteorológico Nacional

En cuanto a la temperatura media, Mendoza se encuentra en la categoría "normal o superior a la normal". Esto sugiere que, si bien el otoño traerá el típico descenso térmico propio del cambio de estación, el promedio del trimestre podría ubicarse levemente por encima de los valores históricos.

SMN otoño temperatura Las temperaturas de otoño serán normales o superiores a lo normal. Servicio Meteorológico Nacional

Según los criterios técnicos del SMN, implica, de manera orientativa, registros cercanos a 0,5 °C por encima del promedio, aunque esa diferencia puede variar según la zona específica de la provincia y la serie climática utilizada como referencia.