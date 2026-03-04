No es lo mismo un otoño en Mendoza: revelaron cómo estará el tiempo

El otoño empieza a perfilarse en Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico para el trimestre marzo-abril-mayo de 2026. Según la proyección oficial, el comportamiento de las lluvias y las temperaturas no seguirá exactamente el promedio histórico.

Dentro de poco más de dos semanas, el 20 de marzo, comenzará oficialmente el otoño en Argentina y esa transición ya empieza a sentirse en Mendoza: hojas que cambian de color, acequias con otro ritmo y patios donde el sol ya no pega con la misma intensidad. Como ocurre cada año, la estación traerá un descenso gradual de la temperatura, aunque el informe del SMN aporta algunas pistas adicionales sobre cómo podría comportarse el trimestre completo.

El pronóstico no surge de una simple estimación. Se construye a partir del análisis de modelos climáticos globales de simulación, herramientas estadísticas desarrolladas a nivel nacional y el seguimiento de condiciones oceánicas y atmosféricas de gran escala, como el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Con esa información, el organismo elabora un consenso probabilístico que describe tendencias para el promedio de los tres meses, no valores diarios concretos.

En el mapa trimestral de precipitaciones, Mendoza aparece dentro de la categoría “normal o inferior a la normal”. Esto indica que, en términos estadísticos, hay mayor probabilidad de que los acumulados del otoño se ubiquen en niveles habituales para la época o incluso algo por debajo del promedio histórico .

No se trata de un pronóstico de sequía puntual ni descarta tormentas aisladas. El propio organismo advierte que pueden registrarse episodios intensos dentro de un trimestre que, en promedio, termine siendo normal o levemente deficitario. Además, el informe no define cómo se repartirán las lluvias dentro de cada mes.

image Según el Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza se ubica en la franja con probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a la normal durante marzo, abril y mayo. SMN

Temperaturas con señal hacia valores normales o superiores

En cuanto a la temperatura media, Mendoza se encuentra en la categoría “normal o superior a la normal”. Esto sugiere que, si bien el otoño traerá el típico descenso térmico propio del cambio de estación, el promedio del trimestre podría ubicarse levemente por encima de los valores históricos.

Según los criterios técnicos del SMN, pertenecer al tercil superior implica, de manera orientativa, registros cercanos a 0,5 °C por encima del promedio, aunque esa diferencia puede variar según la zona específica de la provincia y la serie climática utilizada como referencia.

image El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional marca para Mendoza una señal de temperaturas medias normales o superiores a la normal en el trimestre de otoño. SMN

El organismo también remarca que las oscilaciones atmosféricas de menor escala seguirán influyendo durante el trimestre, por lo que no se descartan irrupciones de aire frío más marcadas o jornadas templadas que rompan momentáneamente la tendencia general.

En síntesis, para Mendoza el otoño 2026 se perfila con lluvias que no mostrarían excesos y con temperaturas que, en promedio, podrían ubicarse en valores normales o algo más altos que los tradicionales del período.