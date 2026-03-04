Aventura en Mendoza: trekking y naturaleza en un destino imperdible

Para los amantes de la naturaleza y la aventura, Mendoza tiene destinos únicos que ofrecen combinaciones de trekking, cabalgata y mucha historia.

En el sur de Mendoza, la cordillera ofrece una de las travesías más impactantes del país. Se trata del trekking hacia el llamado “Avión de los Uruguayos”, en el departamento de Malargüe, una experiencia que combina alta montaña, historia y reflexión para los amantes de la aventura.

La propuesta incluye tramos de cabalgata y caminata hasta el epicentro del denominado “Milagro de los Andes”, episodio que inspiró producciones como ¡Viven! y La sociedad de la nieve. El recorrido conduce hasta el sitio donde se estrelló, en 1972, la aeronave Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había partido desde Montevideo con destino a Santiago de Chile y cayó en una zona de difícil acceso, en el límite entre Argentina y Chile.

Una travesía hacia el Valle de las Lágrimas La excursión se realiza durante la temporada estival, cuando las condiciones climáticas permiten el ingreso a la zona cordillerana. El trayecto parte desde El Sosneado y avanza hacia el denominado Valle de las Lágrimas, donde aún permanecen restos del fuselaje y un memorial en homenaje a las víctimas. La altura máxima alcanzada es de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Valle de las Lagrimas Avion de los Uruguayos cruz de la cumbre 4.JPG La travesía alcanza los 3.600 metros sobre el nivel del mar en plena cordillera. Walter Moreno/Mdz La experiencia suele extenderse durante tres o cuatro jornadas, según la modalidad elegida para el ascenso y la empresa de turismo contratada.

De esta manera, para realizar esta travesía es necesario contratar empresas de turismo habilitadas, que organizan la logística, los permisos y el acompañamiento con guías experimentados. La dificultad de la cabalgata es moderada, mientras que el trekking presenta un nivel moderado a alto, por lo que se recomienda contar con buen estado físico.