Cómo evitar que la orina de tu perro arruine el césped: consejos prácticos y efectivos

La orina de tu perro puede dejar manchas marrones en el césped, pero con simples cambios podés mantener tu jardín verde y saludable.

Tener jardín para que el perro pueda disfrutar en casa es una experiencia única. Sin embargo, implica también un desafío que puede incluir manchas marrones y pasto quemados debido a la orina. Pero con algunos cambios simples, tu césped puede volver a estar verde y saludable.

¿Por qué pasa esto? La orina de los perros concentra nitrógeno, un nutriente que en exceso quema las raíces del césped. Si tu mascota bebe poca agua o tiene una dieta muy rica en proteínas, la orina será más fuerte y el daño mayor. Además, las hembras y machos que se agachan para orinar concentran más el flujo en un solo punto, lo que multiplica las manchas.

El tipo de césped también influye: variedades como la festuca o el raigrás toleran mejor el nitrógeno, mientras que el Bermuda o el azul de Kentucky son más sensibles. Y ojo: si fertilizás demasiado, el césped ya está cargado de nutrientes y la orina lo quema más rápido.