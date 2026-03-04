Cómo evitar que la orina de tu perro arruine el césped: consejos prácticos y efectivos
La orina de tu perro puede dejar manchas marrones en el césped, pero con simples cambios podés mantener tu jardín verde y saludable.
Tener jardín para que el perro pueda disfrutar en casa es una experiencia única. Sin embargo, implica también un desafío que puede incluir manchas marrones y pasto quemados debido a la orina. Pero con algunos cambios simples, tu césped puede volver a estar verde y saludable.
¿Por qué pasa esto?
La orina de los perros concentra nitrógeno, un nutriente que en exceso quema las raíces del césped. Si tu mascota bebe poca agua o tiene una dieta muy rica en proteínas, la orina será más fuerte y el daño mayor. Además, las hembras y machos que se agachan para orinar concentran más el flujo en un solo punto, lo que multiplica las manchas.
El tipo de césped también influye: variedades como la festuca o el raigrás toleran mejor el nitrógeno, mientras que el Bermuda o el azul de Kentucky son más sensibles. Y ojo: si fertilizás demasiado, el césped ya está cargado de nutrientes y la orina lo quema más rápido.
Qué se puede hacer para mejorar el césped
-
Más agua, menos daño: asegurate de que tu perro tenga siempre recipientes disponibles. Una fuente para mascotas puede ser una buena inversión.
Agua en la comida: sumar un poco de líquido a su dieta diaria ayuda a diluir la orina.
Consultá al veterinario: existen dietas específicas que fomentan la hidratación, pero siempre deben ser indicadas por un profesional.
Elegí césped resistente: si estás por renovar el jardín, optá por variedades que soporten mejor el nitrógeno.
Moderá la fertilización: menos químicos significa menos riesgo de quemaduras.