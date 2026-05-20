La señal oculta de tu perro que indica que está pasando frío por la noche y qué tenés que hacer

Los veterinarios destrozaron el dicho de que los perros están a salvo del frío por su pelaje. Es un error común pensar que el pelo de los perros es un escudo infalible contra el clima. En realidad, el pelaje no los protege de todo, y muchos animales lo pasan mal durante las noches de invierno porque no pueden regular su temperatura.

Muchos meten el perro adentro, pero se olvidan que el piso de cerámica también está frío y puede bajar la temperatura corporal de la mascota.

Hay tres señales que suelen pasar desapercibidas y que pueden indicar que el perro tiene frío. Una de las más comunes es el temblor involuntario mientras duerme, que muchas veces se confunde con movimientos normales del sueño. Otra señal es que se despierte constantemente para cambiar de posición y busque acercarse a paredes, muebles o alfombras para conservar el calor.

También hay que prestar atención a la posición de ovillo extremo. Cuando el perro se enrolla sobre sí mismo y esconde la nariz debajo de la cola, está intentando conservar el calor corporal y protegerse del frío.

¿Qué hacer para que el perro no tenga frío?

Para que el perro no tenga frío se debe elevar su cama con un colchón más, una tarima o una base de madera. De esta forma, la cama se separa del frío que emana el suelo. Pero también se pueden sumar mantas de texturas térmicas –polar o corderito– para que él mismo pueda acomodarlas y taparse según su necesidad.

perro tapandose la cara Si tu perro se tapa la nariz es probable que tenga frío. Archivo

Por lo general, las razas de pelo corto y una sola capa –boxer, salchicha, chihuahua, galgo o pitbull– no tienen subpelo. Su pelaje es una capa delgada que deja la piel casi expuesta, tienen muy poca grasa corporal para retener el calor y se enfrían rápidamente cuando entran en contacto con el suelo frío.