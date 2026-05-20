Dónde ubicar la camita de tu perro cuando llegan las bajas temperaturas

Asegurá el confort de tu perro en invierno eligiendo el lugar perfecto para su camita. Pequeños detalles marcan una gran diferencia en su bienestar.

El amor a tu mascota está en los pequeños gestos. Foto: Gemini IA

Brindarle lo mejor a nuestra mascota a veces está en los pequeños detalles, como saber ubicar correctamente su camita durante los días más fríos. Aunque no todos los perros sufren el invierno de la misma manera, todos agradecerán un espacio cálido y cómodo para descansar cuando bajan las temperaturas.

Tips a tener en cuenta para ubicar la camita de tu perro Evitar zonas con corrientes de aire, como puertas y ventanas.

Mantener la cama lejos de pisos muy fríos o húmedos.

Usar mantas o colchones acolchonados para conservar el calor.

Elevar la cama del suelo si el piso es de cerámica o cemento.

Evitar patios, galerías abiertas o lavaderos durante el invierno.

Revisar que el espacio tenga buena ventilación, pero sin frío directo.

En perros pequeños o mayores, sumar abrigo durante las noches más frías.

Mantener siempre limpia y seca la camita para evitar humedad. perro descanso Lo que hay que tener en cuenta para ubicar la camita de tu perro en invierno. Fuente. IA Gemini.

Qué lugares conviene evitar Uno de los errores más comunes es dejar la cama cerca de ventanas abiertas, puertas de ingreso o patios donde circula aire frío constantemente. Tampoco se recomienda colocarla en lavaderos, galerías abiertas o ambientes húmedos.