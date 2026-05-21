Por qué tu perro salta cuando volvés a casa y cuándo puede ser una alerta, según los expertos

Volver a casa y encontrar al perro saltando, ladrando o moviendo la cola con desesperación suele leerse como una muestra de amor absoluto. La escena emociona y hasta divierte. Sin embargo, cuando esa reacción es extrema, los especialistas advierten que puede esconder algo más que entusiasmo.

Esa bienvenida exagerada puede estar vinculada con ansiedad por separación, un problema conductual que aparece cuando el animal no logra tolerar con calma la ausencia de su referente humano. La clave está en el contexto: no es lo mismo un saludo alegre y breve que una explosión de nervios, orina, jadeo o descontrol cada vez que alguien cruza la puerta.

La ansiedad por separación no se diagnostica solo por la forma en que el perro recibe a una persona. Según la ASPCA, algunos signos habituales aparecen cuando el animal queda solo: ladridos persistentes, aullidos, destrucción de objetos, intentos de escape, eliminación dentro de la casa, caminatas repetitivas o conductas de angustia al detectar que el tutor está por irse.

Por eso, el saludo al regresar funciona más como una pista que como una prueba. Un perro puede alegrarse de ver a su familia sin tener un problema de ansiedad . El alerta aparece cuando la bienvenida llega después de horas de estrés: muebles mordidos, puertas rasgadas, vecinos que escucharon ladridos constantes o un animal que parece incapaz de bajar la intensidad incluso varios minutos después del reencuentro.

La ansiedad no se mide solo en saltos

La investigación más reciente también invita a evitar afirmaciones tajantes. Clinician’s Brief revisó un estudio de 2021 sobre saludos, despedidas y ansiedad por separación en perros recién adoptados. La conclusión fue que la intensidad de las llegadas y salidas no apareció como un factor claro de riesgo, aunque muchos planes de manejo recomiendan bajar la excitación en esos momentos.

Ese matiz es importante. No se trata de dejar de saludar al perro ni de convertir la llegada al hogar en una escena fría. La recomendación apunta a no reforzar el desborde. Si el animal salta, ladra, empuja o se agita demasiado, conviene esperar unos segundos, mantener un tono tranquilo y darle atención cuando logra calmarse. El objetivo es transmitir previsibilidad: salir y volver no debería sentirse como un evento traumático.

Qué hacer cuando la conducta se repite

Los especialistas suelen sugerir rutinas estables, ejercicio físico adecuado, estimulación mental y juguetes interactivos para que el perro tenga una actividad positiva durante las ausencias. En casos leves, la ASPCA menciona el contracondicionamiento: asociar el momento de quedarse solo con algo agradable, como un juguete relleno con comida, siempre que el animal pueda comer y relajarse mientras no hay nadie en casa.

Cuando el cuadro es moderado o grave, la consulta profesional es indispensable. El Manual Veterinario Merck indica que el tratamiento puede incluir modificación de conducta, salidas graduales, rutinas de entrenamiento y, en determinados casos, medicación indicada por un veterinario. No se debe automedicar al animal ni castigar las conductas asociadas al estrés, porque eso puede empeorar el problema.

En definitiva, que un perro se alegre al ver regresar a su familia es normal. Lo que merece atención es la intensidad, la duración y lo que ocurrió durante la ausencia. Si el saludo parece más una descarga de angustia que una bienvenida tranquila, puede ser momento de mirar más allá de la ternura de la escena y pedir orientación.