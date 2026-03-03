Por qué la Ciudad no podía competir por la corona nacional de la Vendimia

Durante años existió una regla especial dentro de la Vendimia que dejó a la capital en una situación distinta al resto de los departamentos.

La Fiesta Nacional de la Vendimia se institucionalizó en 1936 y desde entonces cada departamento elige a su representante.

La Vendimia es una de las celebraciones más representativas de Mendoza y forma parte de su identidad cultural desde hace casi nueve décadas. La Fiesta Nacional de la Vendimia quedó institucionalizada en 1936 por impulso del entonces gobernador Guillermo Cano y de su ministro de Obras Públicas, el ingeniero Frank Romero Day, a través del decreto Nº 87 del 3 de marzo de ese año. Desde entonces, cada departamento comenzó a organizar su propia celebración y a elegir a su reina.

Con el paso del tiempo, algunos distritos se destacaron por la cantidad de coronas nacionales obtenidas. Guaymallén y Godoy Cruz son los que más títulos acumulan en la historia vendimial. Sin embargo, hubo un departamento que durante décadas no pudo competir por el cetro mayor: la Ciudad de Mendoza.

Qué impedía a Ciudad participar en la Fiesta Nacional de la Vendimia Aunque la capital tuvo desde el inicio su propia fiesta departamental —en tiempos en que también contaba con viñedos y bodegas dentro de su jurisdicción— se estableció una excepción. La Reina de la Capital no participaría de la elección nacional porque su rol sería el de "dueña de casa".

Fiesta de la Vendimia 2023: ya está en marcha. Foto: ALF PONCE MERCADO /MDZ La capital tuvo durante décadas un rol diferente dentro de la celebración vendimial. Alf Ponce Mercado El motivo estaba ligado a una decisión organizativa y simbólica. Como los actos centrales de la Vendimia se realizarían en la capital, se entendió que su representante debía cumplir funciones protocolares como anfitriona. Según consta en la página oficial del municipio, "se consideró que el tradicional sentido de la hospitalidad cuyano no permitía que los anfitriones compitieran con su reina en la elección general". Es decir, mientras las demás candidatas disputaban la corona nacional, la soberana capitalina acompañaba institucionalmente los festejos y recibía a autoridades, visitantes y turistas.

Esa tradición se mantuvo durante décadas y marcó una diferencia clara con el resto de los departamentos. Sin embargo, el esquema comenzó a revisarse en 2016, cuando se impulsaron cambios en el reglamento vendimial. La modificación se concretó y en 2017, por primera vez, la representante de Ciudad pudo competir oficialmente por la corona nacional junto a las demás candidatas de Mendoza. Ese año marcó el fin definitivo de la figura exclusiva de la “reina anfitriona”.