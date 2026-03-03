Vendimia: el ránking histórico de los departamentos con más reinas

La Vendimia no solo celebra el vino y el trabajo de la tierra: también construye una historia que se transmite generación tras generación. Desde 1936, cada coronación suma un nuevo capítulo y permite ver qué departamentos han logrado imponerse más veces en la elección nacional.

A lo largo de las décadas, algunas comunas lograron consolidarse como verdaderas potencias de la Vendimia, acumulando coronas y dejando su marca en la historia grande de Mendoza. Conocé el ránking .

El departamento que más reinas nacionales aportó en la Vendimia es Guaymallén, con 10 coronas obtenidas entre 1950 y 2014. Su constancia a lo largo del tiempo lo convirtió en el gran referente vendimial.

Guaymallén lidera el ranking histórico de la Vendimia, aunque varios departamentos han dejado su huella en la fiesta.

Muy cerca aparecen Godoy Cruz y San Rafael, con 9 reinas cada uno, consolidándose como protagonistas históricos de la Vendimia.

En el siguiente escalón se ubica Las Heras, con 8 coronaciones, incluida la más reciente en 2025, que volvió a posicionarlo en lo más alto del mapa vendimial.

Los departamentos que completan la historia de la Vendimia

Con 6 reinas, Maipú ocupa el cuarto lugar y mantiene una presencia constante desde la década del 40 hasta la actualidad. Un grupo importante comparte el quinto puesto con 5 coronas cada uno: San Martín, Tunuyán, Rivadavia, San Carlos y Tupungato, departamentos que han tenido reinados memorables y presencia sostenida en distintas décadas de la Vendimia. Más abajo aparecen Junín y Luján de Cuyo, con 4 reinas cada uno, mientras que Santa Rosa y General Alvear suman 3 coronaciones.

Cierran el listado Lavalle, Malargüe y La Paz, con 2 reinas, y la Ciudad de Mendoza, que obtuvo su primera corona en 2024, sumándose oficialmente a la historia grande de la Vendimia.

Ranking histórico de departamentos con más reinas nacionales de la Vendimia: