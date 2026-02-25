La suba del precio de la carne empuja la inflación de febrero al 3%

El aumento de la carne explica el 50% de la suba de los alimentos en las últimas cuatro semanas, según estimaciones privadas.

Luego de que el rubro de alimentos traccionara al alza el IPC de enero, la suba del precio de la carne vuelve a empujar la inflación en febrero que, según estimaciones privadas, podría ubicarse en el 3%. Así, en caso que concretarse, implicaría que el índice no desacelerara por noveno mes consecutivo.

"La inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se aceleró un punto procentual, trepando a 3,4%. Carnes volvió a acelerar por tercera semana consecutiva (+0,4 pp s/s), explicando casi un 50% de la inflación mensual promedio del rubro alimentos y bebida", señaló LCG.

De acuerdo a EcoGo, los alimentos aumentaron 0,7% en la primera semana de febrero, luego incrementaron 0,9% y 0,5% en la segunda y tercera, respectivamente. Para el IPC general proyectan 3% para el segundo mes del año. "Si bien todavía se siente el peso de los nuevos cuadrso tarifarios en transporte, electricidad y gas, la dinámica fue más contenida", aclararon desde la consultora a cargo de la economista Marina Dal Poggetto.

En el primer mes del año, el precio aumentó 4,9%, de acuerdo con la medición que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), por encima del 2,9% del IPC general que arrojó el Indec. En paralelo, el consumo de carne bovina cayó en enero de 2026 y se ubicó en 47,9 kilos per cápita/año, el peor número desde 2005, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra).

La inflación complica la meta del Presupuesto El 2,9% del IPC de enero complica las aspiraciones del Gobierno de converger a un número por debajo del 1% para mitad de año o agosto, como había prometido el Presidente, Javier Milei.