La suba del precio de la carne empuja la inflación de febrero al 3%

El aumento de la carne explica el 50% de la suba de los alimentos en las últimas cuatro semanas, según estimaciones privadas.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Luego de que el rubro de alimentos traccionara al alza el IPC de enero, la suba del precio de la carne vuelve a empujar la inflación en febrero que, según estimaciones privadas, podría ubicarse en el 3%. Así, en caso que concretarse, implicaría que el índice no desacelerara por noveno mes consecutivo.

"La inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se aceleró un punto procentual, trepando a 3,4%. Carnes volvió a acelerar por tercera semana consecutiva (+0,4 pp s/s), explicando casi un 50% de la inflación mensual promedio del rubro alimentos y bebida", señaló LCG.

De acuerdo a EcoGo, los alimentos aumentaron 0,7% en la primera semana de febrero, luego incrementaron 0,9% y 0,5% en la segunda y tercera, respectivamente. Para el IPC general proyectan 3% para el segundo mes del año. "Si bien todavía se siente el peso de los nuevos cuadrso tarifarios en transporte, electricidad y gas, la dinámica fue más contenida", aclararon desde la consultora a cargo de la economista Marina Dal Poggetto.

En el primer mes del año, el precio aumentó 4,9%, de acuerdo con la medición que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), por encima del 2,9% del IPC general que arrojó el Indec. En paralelo, el consumo de carne bovina cayó en enero de 2026 y se ubicó en 47,9 kilos per cápita/año, el peor número desde 2005, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra).

La inflación complica la meta del Presupuesto

El 2,9% del IPC de enero complica las aspiraciones del Gobierno de converger a un número por debajo del 1% para mitad de año o agosto, como había prometido el Presidente, Javier Milei.

Pero también deja un escenario complejo para cumplir con lo estimado en el Presupuesto de un 10% para todo el año. Si se cumplen las proyecciones del REM, para mayo se acumularía un 11,2%.

Para cumplir con la ley de leyes, la inflación debería ser 0,6% cada mes. En caso de febrero sea del 3%, deberia 0,4% mensual.

