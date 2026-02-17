Inflación en modo nitro: los cinco alimentos que más aumentaron en la última semana y qué se espera a futuro

Mientras el Gobierno está enfrascado en sacar en tiempo récord una reforma laboral que tendrá impacto por décadas en las condiciones de empleo de los argentinos, la inflación sigue su curso y enciende alarmas hacia adelante, en especial en lo que hace a alimentos y bebidas , un rubro muy clave y con especial impacto en los sectores de menores ingresos.

Así, la inercia inflacionaria le pega más a los sectores más vulnerables que suelen gastar gran parte de su salario en alimentos y productos de consumo masivo, y también a las franjas de ingresos fijos, porque deben afrontar los recurrentes aumentos con los mismos recursos o con ajustes que siempre corren de atrás a la inflación .

El último relevamiento de la consultora Analytica destaca que en la segunda semana de febrero los precios de "durante la segunda semana de febrero registramos una variación semanal de 1,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires", y agregó que "de esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,7%"

En este contexto, la consultora que dirige el economista Ricardo Delgado, anticipó que "para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante febrero", en línea con los dos últimos meses, siendo en diciembre 2,8% y en enero 2026 un 2,9%.

Lejos de ser un nivel coyuntural o influido por factores estacionales, la inflación en niveles cercanos al 3% mensual parecen haber tocado un nuevo piso, del que es difícil bajar. Ya el mes pasado, antes de conocerse el IPC del Indec, el propio ministro de Economía Luis "Toto" Caputo había proyectado una inflación de 2,5%, que luego terminó siendo de cuatro décimas más.

El enero el dato oficial señaló que Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue el rubro que más subió con un 4,7% respecto del mes previos. En la misma línea hay que leer el dato de Analytica. Con una suba de 1,35% en la última semana, éste es el mayor dato desde la primera semana de diciembre de 2025.

Carne y verduras se disparan

Ese guarismo está traccionado esencialmente por cinco alimentos: Carne y derivados (3,0%); Verduras, tubérculos y legumbres (2,0%); Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (1,8%); Bebidas no alcohólicas (1,5%); y Aceites, grasas y manteca (0,7%).

El único rubro que bajó marginalmente fue frutas (-0,1%), mientras que Leche, productos lácteos y huevos se mantuvieron sin cambios, Pan y cereales avanzaron sólo 0,2%, lo mismo que Pescados y mariscos; y Otros alimentos el 0,3%.

IPC Alimentos Analýtica 2° semana feb 2026

Un mes "picante"

En el acumulado del último mes lidera los aumentos las Verduras que treparon 6,6%; seguido de la Carne vacuna y los derivados (3,7%); las Frutas (2,9%); lo mismo que Pescados y mariscos (2,9%); Infusiones como café, té, yerba y cacao (2,7%); más atrás Azúcar, dulces, chocolates y golosinas (2,1%), igual que Aceites, grasas y manteca (2,1).

Cierran la lista de aumentos el último mes los Lácteos (1,7%); Otros alimentos (1,5%); Pan y cereales (1,1%); y Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (0,9%).