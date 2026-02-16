Por qué baja el dólar oficial, según uno de los economistas que más escucha Javier Milei

El dólar registra una caída de 3,5% desde comienzos de año y opera en los valores más bajos en casi tres meses.

El dólar oficial mayorista en Argentina alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses. La semana pasada cerró a $1.399 y acumuló una caída semanal de más de $30, extendiendo la pax cambiaria desde comienzos de 2026. Desde que arrancó el año, el tipo de cambio registra una caída de 3,5%.

En ese contexto, el economista y profesor Juan Carlos De Pablo, habitual visitante del presidente Javier Milei en Olivos y uno de los profesionales que más escucha el mandatario, brindó una serie de razones en relación a la calma en la divisa

Durante una charla con La Voz en Vivo, De Pablo sostuvo que si el Banco Central (BCRA) no estuviera comprando reservas en el mercado cambiario, el dólar caería todavía aún más rápido. Según el economista, la autoridad monetaria se comporta como un dique de contención frente a una amplia oferta de dólares en el MULC que presiona el precio a la baja . "La primera explicación que vos tenés hoy de la compra reserva por parte del Banco Central es evitar caídas mayores", sostuvo.

A su vez, el economista remarcó un nuevo componente: la participación de los estados provinciales a través de la emisión de bonos dollar-linked, ajustados por el tipo de cambio oficial. "Esta es la razón por la cual me parece que en los últimos movimientos también, junto con eso, aumentó la emisión de bonos denominado dólar link. Es decir, ajustado por el tipo de cambio oficial", expresó.

Juan Carlos De Pablo2.jpg UCIM Inflación Sobre el vínculo entre el valor del dólar y la inflación, el economista señaló que el actual nivel de la divisa no parece favorecer una baja significativa de los precios. "No parece ayudarlo mucho, pero es uno de los resultados", expresó ante la consulta sobre si un dólar bajo ayuda al gobierno a controlar la inflación.