El Banco Central compró US$615 millones en una semana: la mayor cifra desde enero de 2025

El BCRA adquirió US$615 millones en la semana, la cifra más alta desde enero de 2025, en medio de la dinámica inflacionaria y la cotización del dólar.

Este viernes, el Banco Central terminó la jornada de este viernes con una compra de US$42 millones, lo que le permitió estirar a 30 ruedas consecutivas con saldo positivo su intervención en el mercado oficial.

El impulso comprador del BCRA En el balance de la semana, el BCRA cerró con un saldo neto comprador de US$615 millones, el más alto desde enero de 2025, una señal que el mercado monitorea de cerca en medio de las tensiones vinculadas a la dinámica inflacionaria.

Reservas Las compras tuvieron reflejo en el stock de reservas. Las brutas subieron este viernes US$102 millones y cerraron en US$45.158 millones. En el balance semanal, el incremento fue de US$218 millones, consolidando una mejora en el nivel de activos internacionales.

Dólar En el segmento minorista, el dólar que se vende en el Banco de la Nación Argentina subió $5 hasta $1.420, mientras que el promedio informado por el BCRA cerró en $1.420,64.