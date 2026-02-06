El dólar volvió a bajar y anotó una semana de abrupta caída tras la advertencia del Banco Central

El dólar oficial tuvo su primera semana a la baja en lo que va del año, apuntalado por una buena oferta de divisas, mientras que el mercado de futuros espera que el mayorista llegará a fines de julio a $1.628. El Banco Central continúa comprando, aunque a un menor ritmo, para evitar presionar al billete verde a una suba.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio operó a $1.432. Esto representó una baja respecto de la jornada anterior.

En una semana, el tipo de cambio retrocedió $15 respecto del viernes pasado. Y está 9,9% por debajo del techo de la banda superior, que es es de $1.574,05.

El dólar minorista se ubicó a $1.450, con una caída diaria de $10, según el Banco Nación, y cerró la semana con una caída de $15 (-1%).

En el promedio que realiza el BCRA respecto a las principales entidades financieras, la cotización es de $1.463,64.

Qué pasó con el dólar blue

El dólar blue, mientras tanto, cedió $5 y cerró a $1.435 este viernes y también redondeó una semana muy tranquila lejos de la cotización del dólar oficial.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) bajan 0,5% y operan a $1.453,33 y $1.498,54, respectivamente.

Además, los contratos de dólar futuro cerraron con caídas generalizadas cercanas al 1%.

El BCRA ya compró unos USD 1.400 millones en lo que va del año.