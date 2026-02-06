A cuánto llegará el dólar en los próximos meses, según los principales gurúes de la city

El año empezó con una pax cambiaria en el mercado. En esa línea, los principales gurúes de la city ajustaron a la baja sus proyecciones para el dólar en el corto plazo, aunque para los próximos doce meses esperan una suba aunque moderada.

Las estimaciones de los principales analistas del país ubicaron al dólar oficial mayorista en $1.475 para febrero, lo que implicó una baja de $39,7 respecto a sus proyecciones previas. Para marzo, la proyección descendió a $1.502, unos $42,6 menos que de lo que esperaban antes, mientras que para abril se estimó un tipo de cambio en $1.526 (-$44,3) y $1.549 para mayo.

Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas del Mercado ( REM ) de enero, difundido por el Banco Central (BCRA), realizado entre el 28 y el 30 de enero y abarcó las proyecciones de 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras.

Hacia mediados de año, el REM proyectó un dólar de $1.577 en junio y $1.604 en julio, en todos los casos con revisiones a la baja frente a la encuesta previa.

Si bien las proyecciones del REM sugieren que el mercado no anticipa tensiones cambiarias relevantes en el corto plazo, mantiene una expectativa de deslizamiento gradual del tipo de cambio hacia el cierre de 2026.

Para diciembre de este año, el conjunto de analistas pronosticó un dólar de $1.750, un ajuste de apenas $2,5 por debajo del REM previo.

De esta manera, a lo largo del año el tipo de cambio aumentará un 20,9%, levemente por debajo de la inflación proyectada para el mismo período (22,4%).

Sin embargo, el valor de diciembre de 2026 difiere de las estimaciones oficiales incluidas en el Presupuesto. Eel Gobierno estima que el dólar estará a $1.423 en diciembre.

A su vez, para el horizonte de los próximos 12 meses, la mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio en $1.768, lo que representó un ajuste al alza de $15,1 respecto del relevamiento anterior.