El dólar bajó luego del acuerdo de libre comercio que firmó Javier Milei con Estados Unidos

Luego de anunciar oficialmente la firma de un acuerdo de libre comercio e inversión recíproco entre Argentina y Estados Unidos , los mercados le dieron una buena noticia al Gobierno con una baja del dólar . De todas formas, fue una jornada compleja con la disparada del riesgo país y la caída de las acciones argentinas.

En concreto, el dólar oficial cotiza este jueves a $1.410 para la compra y $1460 para la venta . Esta cotización está apenas $5 por debajo del cierre del pasado miércoles según los datos del Banco Nación.

Mientras tanto, el dólar blue bajó de forma más contundente por $15. Así, el paralelo quedó este jueves en $1420 para la compra y a $1440 para la venta según las cotizaciones oficiales publicadas en la jornada de hoy.

En horas de la tarde, el canciller Pablo Quirno celebró el anuncio central de este jueves que confirióla firma del acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. ¡La Argentina será próspera!”, destacó desde sus redes sociales.

De todas formas, los portales económicos especializados hablan de un jueves negro en esta jornada por el desplome generalizado en las acciones que cotizan en Nueva York y una nueva suba del riesgo país, que se alejó de sus mínimos recientes en medio de una creciente aversión al riesgo y tensiones políticas locales.

Los papeles de empresas argentinas en Wall Street (ADRs) registraron caídas de hasta el 8%, encabezadas por Bioceres, seguida por los bancos Grupo Supervielle (-7,4%) y BBVA (-7,1%). En la bolsa local, el índice S&P Merval retrocedió un 2,9% en pesos.

El malhumor del mercado también golpeó a la deuda soberana. Los bonos en dólares extendieron su racha negativa: los Globales cayeron hasta un 0,8% (con el GD46 a la cabeza) y los Bonares cedieron hasta un 1,4%, arrastrados por el AL41.