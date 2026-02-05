El dólar retomó la tendencia alcista: cuáles son las claves que mira el mercado.

El dólar retomó este miércoles la cotización al alza, luego de interrumpir una racha de ocho subas en fila. En el mercado de futuros, la jornada estuvo marcada por una tendencia negativa. Durante la última semana de enero, la autoridad monetaria adquirió US$179 millones .

La mejora de las reservas estuvo impulsada principalmente por el complejo agroexportador, que liquidó US$434 millones en la última semana de enero y cerca de US$1.800 millones en todo el mes. A esto se sumó el i ngreso neto de divisas por emisiones de deuda corporativa , que más que compensó la demanda vinculada a importaciones y a la formación de activos externos.

Si bien el monto fue inferior al de la semana previa, permitió cerrar el mes con compras netas por US$1.158 millones, el mejor resultado mensual desde febrero del año pasado, cuando se habían superado los US$2.000 millones. Según operadores, esto refleja expectativas acotadas de corrección cambiaria en el corto plazo.

Para abril, se espera un tipo de cambio de $1.545, mientras que para julio se lo proyecta en $1.652. El Banco Central siguió comprando divisas y mantiene la cotización por debajo del techo de la banda de flotación.

En este marco, el dólar mayorista avanzó $1,5 (+0,10%) y cerró en $1.447,50. En el segmento minorista, la cotización para la venta en el Banco Nación finalizó en $1.465.

Con estos valores, el dólar tarjeta o turista -que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias- se posicionó en $1.904,50. Por su parte, en el promedio que realiza el BCRA, la cotización fue de $1.465,92.

Mientras, los dólares financieros muestran un comportamiento mixto. El MEP cae 0,1% hasta $1.458,60, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza apenas 48 centavos, a $1.493,52.

En el mercado informal, el dólar blue aumentó $5 hasta los $1.455. En el caso del dólar cripto, que cotiza las 24 horas, su valor es de $1.493,99.