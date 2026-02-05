Argentina y Estados Unidos sellaron el acuerdo de comercio e inversión recíproca: cuál es el alcance

La Casa Rosada concretó un acuerdo clave con Estados Unidos orientado a fortalecer el vínculo comercial y generar condiciones favorables para la llegada de inversiones.

Trump conversa con Javier Milei en el escenario de Davos durante la ceremonia de la Junta de la Paz.

El Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

La noticia fue confirmada hace instantes por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas. A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: "Acabamos de salir de la firma... Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo".

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. "La Argentina será próspera", concluyó Pablo Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.