Lluvias y tormentas intensas: la proyección del avance y las zonas más afectadas en 72 horas

Un frente frío organizará lluvias y tormentas fuertes desde el centro hacia el norte de Argentina, con fenómenos de variada intensidad hasta el sábado.

El foco de mayor inestabilidad se desplazará hacia el norte del NOA desde el viernes, con probables reactivaciones de tormentas.

La llegada de un frent e frío al centro del país entre jueves y sábado será el principal catalizador para que las lluvias y tormentas se organicen y se trasladen hacia el este y el norte de Argentina. Es que el avance de este sistema dará lugar a activación de precipitación y fenómenos de variada intensidad, desde el oeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, hasta el norte de La Pampa y San Luis.

Durante el desplazamiento del frente, las provincias del norte presentarán por el momento condiciones más estables y cielos despejados, lo que no impide que el aire cálido y húmedo alimente la inestabilidad al interactuar con el sistema frontal. Hacia la tarde y noche del jueves, estos componentes favorecerán episodios de tormentas fuertes con lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas de viento, especialmente en sectores de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

El foco de mayor inestabilidad se desplazará hacia el norte del NOA desde el viernes, con probables reactivaciones de tormentas en el periodo nocturno entre viernes y sábado. Este sector del norte argentino, especialmente Tucumán, Salta y Jujuy, será el más comprometido en las próximas 48 horas, con lluvias que en forma localizada podrían acumular más de 100 mm en cortos períodos si las líneas de tormenta se organizan de manera más vigorosa.

Hacia el fin de semana, el tiempo tenderá a mostrar una gradual estabilización y descenso de temperaturas, primero en la franja central y luego extendiéndose al norte. Esta evolución marcará el final del periodo más activo de mal tiempo, con un panorama más tranquilo hacia el domingo y una mejora en las condiciones atmosféricas en gran parte del territorio.