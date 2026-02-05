Se largó la lluvia en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este jueves y cuándo mejorará

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, se prevén tormentas aisladas y lluvias a lo largo de este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico para este jueves 5 de febrero y anticipó una jornada marcada por la inestabilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De esta forma, se esperan tormentas aisladas a lo largo de todo el día, con variaciones en la intensidad, cambios en la dirección del viento y temperaturas elevadas durante la tarde.

Se viene la lluvia: así es el pronóstico de este jueves 5 de febrero De acuerdo con el informe del SMN, durante la mañana de este jueves se prevén tormentas aisladas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una probabilidad de lluvias estimada entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 27 grados y el viento soplará desde el noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde, el escenario se mantendrá sin cambios significativos. El organismo pronostica nuevamente tormentas aisladas, con iguales probabilidades de precipitaciones que en las primeras horas del día. Será el período más caluroso de la jornada, con una temperatura máxima prevista de 31 grados. El viento rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, con registros de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La lluvia en Buenos Aires sorprendió a quienes no llevaban paraguas La lluvia en Buenos Aires sorprendió a quienes no llevaban paraguas. MDZ | Juan Mateo Aberastain Hacia la noche, las condiciones continuarán inestables, aunque con una menor probabilidad de lluvia, que se ubicará entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 25 grados y el viento soplará desde el sudeste, con intensidades similares a las de la tarde. Además, el SMN anticipa la presencia de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, especialmente asociadas a las tormentas previstas.