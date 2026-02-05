Se largó la lluvia en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este jueves y cuándo mejorará
De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, se prevén tormentas aisladas y lluvias a lo largo de este jueves.
El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico para este jueves 5 de febrero y anticipó una jornada marcada por la inestabilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
De esta forma, se esperan tormentas aisladas a lo largo de todo el día, con variaciones en la intensidad, cambios en la dirección del viento y temperaturas elevadas durante la tarde.
Se viene la lluvia: así es el pronóstico de este jueves 5 de febrero
De acuerdo con el informe del SMN, durante la mañana de este jueves se prevén tormentas aisladas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una probabilidad de lluvias estimada entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 27 grados y el viento soplará desde el noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la tarde, el escenario se mantendrá sin cambios significativos. El organismo pronostica nuevamente tormentas aisladas, con iguales probabilidades de precipitaciones que en las primeras horas del día. Será el período más caluroso de la jornada, con una temperatura máxima prevista de 31 grados. El viento rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, con registros de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Hacia la noche, las condiciones continuarán inestables, aunque con una menor probabilidad de lluvia, que se ubicará entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 25 grados y el viento soplará desde el sudeste, con intensidades similares a las de la tarde. Además, el SMN anticipa la presencia de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, especialmente asociadas a las tormentas previstas.
Estas son las zonas que se encuentran bajo alerta amarilla
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Según el informe oficial, el área será afectada durante la mañana por tormentas de variada intensidad, con posibilidad de eventos localmente fuertes.
El organismo detalló que estos fenómenos estarán acompañados principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman entre 30 y 60 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de forma puntual en algunas localidades.
El pronóstico del tiempo para esta semana en Buenos Aires, según el SMN
- Jueves 5 de febrero: mínima de 25° y máxima de 31°, con mal tiempo durante todo el día y probabilidades de tormentas fuertes.
- Viernes 6 de febrero: la mínima será de 19° y la máxima de 29°, con cielo mayormente nublado.
- Sábado 7 de febrero: se espera una mínima de 19° y una máxima de 30°, con cielo despejado durante todo el día.
- Domingo 8 de febrero: la mínima será de 20° y la máxima de 30°, con cielo ligeramente nublado.