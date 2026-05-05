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Ciclogénesis

Se viene la ciclogénesis a Buenos Aires: cuándo se larga con todo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que hay posibilidades de tormentas eléctricas para la tarde y noche del miércoles 6 de mayo.

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El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes en toda la provincia de Buenos Aires con foco en el AMBA.

El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes en toda la provincia de Buenos Aires con foco en el AMBA.

Marcos Garcia / MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla, en el marco de una ciclogénesis, debido a posibles tormentas para el miércoles 6 de mayo para toda la provincia de Buenos Aires, sumado a ciertas regiones de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Río Negro. También está bajo alerta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tormentas 6 de mayo servicio meteorológico nacional
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la noche del miércoles 6 de mayo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la noche del miércoles 6 de mayo.

Las lluvias caerán con mayor intensidad durante la tarde y la noche del miércoles, y de acuerdo con el SMN “el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada”. Por otro lado, también notificó sobre la posibilidad de "que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h”.

mapa_alertas Servicio Meteorológico Nacional tormentas 6 de mayo

En este contexto, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades más bajas, pero las condiciones se volverán más inestables con el correr de las horas.

A qué hora llegan las tormentas más intensas

Siguiendo el pronóstico del SMN, las tormentas llegarían en el comienzo del mediodía, intensificándose hacia la tarde y la noche, en el que se espera el período de mayor intensidad en el día.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 18°C y una máxima de 24°C, en un día con alta humedad y condiciones variables.

tormentas 6 de mayo SMN

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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