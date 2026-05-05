Se viene la ciclogénesis a Buenos Aires: cuándo se larga con todo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla, en el marco de una ciclogénesis , debido a posibles tormentas para el miércoles 6 de mayo para toda la provincia de Buenos Aires, sumado a ciertas regiones de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Río Negro. También está bajo alerta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la noche del miércoles 6 de mayo.

Las lluvias caerán con mayor intensidad durante la tarde y la noche del miércoles, y de acuerdo con el SMN “el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada”. Por otro lado, también notificó sobre la posibilidad de "que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h”.

En este contexto, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades más bajas, pero las condiciones se volverán más inestables con el correr de las horas.

A qué hora llegan las tormentas más intensas

Siguiendo el pronóstico del SMN, las tormentas llegarían en el comienzo del mediodía, intensificándose hacia la tarde y la noche, en el que se espera el período de mayor intensidad en el día.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 18°C y una máxima de 24°C, en un día con alta humedad y condiciones variables.

tormentas 6 de mayo SMN

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas