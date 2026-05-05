Confirmaron las fechas del Black Friday y el Cyber Monday: cuándo serán los descuentos y ofertas

El calendario comercial argentino ya empieza a tomar forma de cara al último tramo del año. Las principales jornadas de descuentos, el Black Friday y el Cyber Monday , confirmaron sus fechas para 2026, generando expectativa tanto en consumidores como en empresas.

Según datos difundidos por el sector del comercio electrónico, el primer gran evento será el Cyber Monday, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

En esta edición, se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre, con la posibilidad de extender las promociones durante la llamada Cyber Week, que se desarrollará entre el 5 y el 8 de noviembre.

Semanas después llegará el turno del Black Friday, una tradición de origen estadounidense que ya se encuentra plenamente instalada en el país.

En 2026, la jornada central será el viernes 27 de noviembre, aunque las ofertas continuarán durante el fin de semana, el 28 y 29, en lo que se conoce como Black Week.

https://www.bbc.com/mundo/articles/ce8y9jp7040o El Black Friday comenzó en Estados Unidos, pero fue adoptado por otros países con el paso de los años. Getty Images

Qué se puede comprar en estos eventos de comercio electrónico

Estos eventos representan uno de los momentos más importantes para el consumo anual, con fuertes descuentos en rubros clave como tecnología, turismo, indumentaria y electrodomésticos. Además, las cuotas sin interés suelen posicionarse como uno de los principales incentivos para los compradores.

El sector empresarial ya trabaja en la logística, el stock y las estrategias comerciales para estas fechas, en un contexto económico donde las promociones y facilidades de pago resultan determinantes para impulsar las ventas.

Con este cronograma confirmado, millones de argentinos comienzan a planificar sus compras con anticipación, en busca de aprovechar las mejores oportunidades del año.